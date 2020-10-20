الحوار الاستراتيجي الاماراتي الاميركي يبحث ملفات ليبيا وايران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على العلاقات القوية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصميما على تعزيز تلك العلاقات القوية.

ووجه “بومبيو” خلال مؤتمر صحفي افتراضي لبدء الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، الشكر للإمارات على دورها الإيجابي في قضايا المنطقة.

وقال “بومبيو” إن العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي قوية، مقدما الشكر للإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.

ولفت الوزير الأمريكي إلى مواصلة العمل مع الإمارات لتحقيق السلام في ليبيا.

فيما قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، أن الولايات المتحدة و الإمارات يعملان معا لحل القضايا المختلفة.

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا أمام العالم.

وشدد على ضرورة منع إيران من حيازة السلاح النووي وأن يتم تطبيق معايير مكافحة التطرف عليها.

وقال مصدر مطلع إن الخارجية الأمريكية تؤكد أن الهدف من التعاون بين أبوظبي وواشنطن، تعزيز الأمن والإذدهار في المنطقة.

وأضاف هناك 8 محاور في التعاون بين أبوظبي وواشنطن سيشملهما اجتماع اليوم بين وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أهمهم الأمن والاقتصاد والإشارة إلى الاجتماع الثلاثي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي المشترك بتأسيس صندوق بثلاثة مليارات دولار لتعزيز التنمية بين البلدان الثلاثة.

وأوضح أن مرافقة وزير التجارة الأمريكي لوزيري خارجية البلدين يشير إلى تعاون اقتصادي مهم خاصة أن هناك حضور كبير لوزراء المالية وهناك أفاق للتعاون يتحدث عنها كلا الوزيرين فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويترأس الجلسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو بمشاركة وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس وعدد من كبار المسئولين الإماراتيين.

وقالت الخارجية الأمريكية إن النقاش سيتضمن عدة مجالات للتعاون، منها الشراكة السياسية والاقتصادية، والتعاون الأمني والاستخباراتي، إلى جانب التبادل الثقافي والأكاديمي.