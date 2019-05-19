الحوثيون:عمليات عسكرية قادمة ضد 300 هدف بالإمارات والسعودية

منشور 19 أيّار / مايو 2019 - 08:10
ارشيف

نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله يوم الأحد إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.

وقالت الوكالة، التي يديرها الحوثيون، نقلا عن المصدر إن الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية في الإمارات والسعودية إضافة إلى قواعد تابعة لهما في اليمن.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.
 

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