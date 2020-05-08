الحوثيون: أكثر من 800 غارة للتحالف العربي خلال شهر

قالت جماعة “أنصار الله” (الحوثي) اليمنية إن التحالف العربي الداعم للحكومة نفذ أكثر من 800 غارة جوية خلال شهر.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، قوله الخميس إن “طيران العدوان (التحالف) نفذ 810 غارات منذ 9 أبريل/ نيسان الماضي، حتى الخميس (7 مايو /أيار الجاري)”.

في سياق متصل أعلنت جماعة الحوثي، فجر الجمعة، شن التحالف العربي 31 غارة، توزعت على محافظات صنعاء، صعدة، الجوف (شمال)، ومأرب (شرق)، حسب ما نقله موقع ”أنصار الله“ الناطق باسم الحوثيين عن مصدر أمني (لم يسمه).

ولم يتسن أخذ تعليق من جانب التحالف العربي بشأن ما ذكره الحوثيون.

وفي 24 أبريل الماضي أعلن التحالف بقيادة السعودية تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي.

وجاء هذا الإعلان غداة انتهاء هدنة سابقة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

لكن جماعة الحوثيين نفت أن يكون التحالف قد أوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي إنه ”لا هدنة في اليمن حتى تقوم السعودية بتمديدها وإنما تصعيد قامت بتمديده“.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا ضاريا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ العام التالي، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا. (الأناضول)