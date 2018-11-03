قاعدة عسكرية سعودية

بعد أن نشر التحالف العربي مقاطع مصورة لعملية استهداف قاعدة الدليمي الجوية بصنعاء، قال الحوثيون إن سلاح الجو المسير شن أمس الجمعة هجوما على قاعدة الملك خالد الجوية في بعسير.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، نقلا عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن طائرة مسيرة من طراز "قاصف1" نفذت سلسلة غارات على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وأكد المصدر على أن الهجوم حقق إصابات موفقة في القاعدة الجوية السعودية.

ووفقا للإعلام الحوثي فإن طائرة "قاصف 1" المسيرة تعد طائرة هجومية تعمل بالبنزين وبمدى 150 كيلومترا، وتحمل رأسا حربيا وزنه 30 كيلوغراما وتستطيع التحليق لمدة 120 دقيقة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة نشرت "الإخبارية" السعودية، شريط فيديو وثق لحظة استهداف مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء التي يستخدمها الحوثيون في شن هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي لقناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية في ساعة مبكرة الجمعة بأنه تم "استهداف مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، وتدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومحطات أرضية للطائرات من دون طيار".