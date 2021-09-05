الحوثيون: استهدفنا منشآت "أرامكو" بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

أكد الحوثيون اليوم الأحد، انهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" داخل الأراضي السعودية، بقصف صاروخي، في مناطق نجران وجدة وجيزان، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مشددين على أن عمليتهم تكللت بالنجاح.

وأعلن الحوثيون استهداف منشآت في رأسِ التنورة بمنطقةِ الدمام شرقي السعودية بـ8 طائرات مسيرة نوع "صماد 3"، وصاروخ باليستيٍ نوع "ذو الفقار"

وفي بيان لهم، أكد الحوثيون قصف منشآت "أرامكو" في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسةِ صواريخَ باليستية نوع "بدر" وطائرتين مسيرتينِ نوع "صماد 3"، مشيرين إلى أن "العملية حققت أهدافها".

هذا وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "إن القواتِ المسلحةَ اليمنية تحذر العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوانِ على بلدِنا وشعبِنا..وتؤكد حقها المشروع في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن بلدِنا"

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

في إطار التصدي لجرائم العدوان على بلدنا نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع السابعة.

وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي وذلك على النحو التالي: — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 5, 2021

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أفادت بأن دفاعات المملكة الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، جازان ونجران، كاشفة حجم الأضرار.

التعاون الخليجي

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجومات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن "نايف فلاح مبارك الحجرف دان استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".



هذا وأشاد الحجرف بـ"الكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية يوم أمس السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، مما تسبب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا بحي "ضاحية الدمام"، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة".

وشدد الأمين العام على "تضامن دول المجلس مع المملكة السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية".