الحوثيون: استهدفنا هذه المواقع في السعودية والإمارات (فيديو)

كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الإثنين، النقاب عن تفاصيل عمليتها العسكرية في العمقين السعودي والإماراتي، وطبيعة الأماكن التي تم قصفها في البلدين.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق شعبنا العزيز، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية) استهدفت العمقين السعودي والإماراتي".

وأشار سريع إلى أن الاستهداف جاء على النحو التالي:"

ـ استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدوِ الاماراتي أبوظبي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية نوع (ذو الفقار).

- استهداف مواقع حيوية وهامةٍ في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة (نوع صماد 3).

ـ دك عدد من القواعد العسكريةِ في العمق السعودي في منطقةِ شرورة ومناطق سعوديةٍ أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع (صماد 1) و(قاصف 2 كي).

- استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبيرٍ من الصواريخ البالستية".

وأكد سريع أن العملية "حققت أهدافها بدقة عالية".

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وإنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".

الإمارات تتصدى للصواريخ

وتناقل نشطاء مشاهد مصورة قالوا إنها لعملية تصدي الدفاع الجوي الإماراتي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون سقطت شظاياها بمناطق متفرقة حول أبوظبي دون حدوث خسائر بشرية.

فيديو يظهر بطاريتي صواريخ الباتريوت الاماراتية لحظة تصديها لأهداف معادية فوق ابوظبي….



اللهم احفظ الامارات🇦🇪 pic.twitter.com/Ltjd33vSCu — علي الكتبي 🇦🇪 (@ali_alketbi8) January 24, 2022

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت -اليوم الاثنين- إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الإمارات

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وقد أظهرت بيانات لموقع فلايت رادار المختص بالملاحة الجوية، تعطلا مؤقتا في هبوط وإقلاع الطائرات بمطار أبو ظبي من الساعة 3:20 وحتى الساعة 4:30 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت الاضطرابات في حركة الملاحة بمطار أبو ظبي الدولي تزامنا مع اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه أبو ظبي.

استهداف جنوب السعودية

من جهة أخرى، قال التحالف السعودي الإماراتي إن الدفاعات السعودية دمّرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة.