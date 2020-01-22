الحوثيون: انطلاق أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء في فبراير

أعلن مسؤول في جماعة الحوثي اليمنية، أن أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء الدولي، تنطلق في الثالث من فبراير/ شباط المقبل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة العليا للجسر الطبي الإنساني بالجماعة مطهر درويش، نقلته قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة مساء الثلاثاء.

ومنذ أغسطس/ آب 2016، يفرض التحالف العربي حظرا على جميع الرحلات في مطار صنعاء الدولي، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الإنسانية.

وقال درويش إن “اللجنة تسلمت 32 ألف ملف لذوي الأمراض المستعصية، وهناك عشرات الآلاف من المرضى بحاجة للسفر إلى الخارج”.

وأضاف: “هناك 2000 مريض بأمراض مستعصية لا يملكون ثمن العلاج وتنعدم فرص علاجهم في اليمن بسبب العدوان والحصار (في إشارة إلى التحالف العربي)”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن “الرحلة العلاجية الأولى يفترض أن تنطلق يوم 3 فبراير القادم، بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية”.

وتابع: “لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى، ولكننا نحثهم على الالتزام نظرا لتفاقم حالات المرضى”.

وذكر أن “عدد المرضى الذين سيتم نقلهم في الرحلة الأولى هم 30 مريضاً و30 مرافقاً”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أعلن التحالف العربي أنه سمح بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء عبر مطارها الدولي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي “الحوثيين” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة. (الأناضول)