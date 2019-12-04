الحوثيون: تحالف السعودية يحتجز 13 سفينة وقود ومواد غذائية

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية الاربعاء، باحتجاز 13 سفينة تحمل وقودا ومواد غذائية، برغم حصولها على تصاريح من الامم المتحدة.

ونقل موقع قناة “المسيرة” التابعة للجماعة عن مصدر في ميناء الحديدة، قوله إن التحالف يحتجز 13 سفينة، تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، “رغم حصولها على تصاريح أممية”.

وأوضح المصدر، أن التحالف يحتجز السفن أمام ميناء جازان السعودي، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وحتى الساعة (6:50 ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول اتهامات الحوثيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.