الحوثيون: سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين بغارات للتحالف

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، السبت، بغارات شنتها طائرات التحالف العربي على محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، أن “طيران العدوان (التحالف) استهدف المواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها من قبل مسلحي الجماعة، مساء أمس (الجمعة) في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف”.

وتحدث المصدرعن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في الحادثة، مشيرا الى أنه “تجري في الأثناء عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا”.

ولفت إلى صعوبة حصر عدد الضحايا نظرا لتطاير الأشلاء في أرجاء المكان المستهدف”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تغريدة عبر تويتر: “كعادته عندما يفشل العدوان السعودي الأمريكي، ويتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية، يبادر بكل صلف وحماقة إلى استهداف المدنيين”.

وأضاف عبد السلام: “سقط صباح اليوم (السبت) العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين في مديرية المصلوب”.

والجمعة، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز “تورنيدو” تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل التحالف حول ما أعلنه الحوثيون، بشأن سقوط الضحايا المدنيين أو إسقاط الطائرة الحربية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي “الحوثيين” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.