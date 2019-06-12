الحوثيون: سنستهدف مطارات دول "التحالف"

قال قال المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، أن إغلاق مطارات دول العدوان على اليمن وإصابتها بالشلل التام، هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء.

وأضاف عبد السلام: "إن إستمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية، واستمرار إغلاق مطار صنعاء، يجعل مطارات دول التحالف تحت مرمى نيراننا".

وأكد عبد السلام حق الشعب اليمني الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى إغلاق مطار صنعاء للعام الخامس على التوالي.

من جانبه دان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، استهداف جماعة الحوثيين صباح اليوم لمطار أبها جنوبي المملكة.

وقال الوزير البحريني على "تويتر": "استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه إرهاب الحوثيين ودعم إيران لهم"

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

فيما أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين بينهم 3 نساء وطفلان.