الحوثيون: قصفنا مطار ابها السعودي بصاروخ حديث

قال التحالف العربي انه تصدى لهجمات صاروخية حوثية على السعودية متهماايران بالوقوف والتحريض على تلك الهجمات، فيما اعلن الحوثيون قصف مطار ابها بصاروخ حديث دخل الخدمة مؤخرا

قصف حوثي على خميس مشيط

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما مليشيات الحوثي المدعومة من ايران صوب المملكة.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الصاروخ الباليستي أطلق باتجاه خميس مشيط، فيما كانت الطائرة المسيرة الملغومة موجهة صوب المنطقة الجنوبية.

واتهمت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، إيران بتزويد المليشيات "الارهابية" الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

استهداف ابها

وقال الناطق الرسمي باسم مليشيات الحوثي العميد يحيى سريع انه تم استهداف هدفٍ عسكري حساس بمطار أبها الدولي بصاروخ بالستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد وأصاب هدفه بدقة عالية.

وكان الحوثيون قد استهدفوا طائرات مدنية في المطار السعودي المدني وادعو انهم اصابو اهدافا عسكرية في وقت سابق

بفضل الله تعالى تمكنت القوة الصاروخية من استهداف هدفٍ عسكري حساس بمطار أبها الدولي بصاروخ بالستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد وأصاب هدفه بدقة عالية.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على بلدِنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 8, 2021

هجمات واسعة على السعودية

وأعلنت جماعة الحوثي الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

اميركا: السعودية تواجه تهديدا كبيرا

كما اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية في المنطقة خاصة من قبل الحوثيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل العمل الوثيق مع المملكة.