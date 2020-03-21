الحوثيون: لا إصابات بـ"كورونا".. ونطالب "الصحة العالمية" بتوضيح

أكد وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد بفيروس كورونا المستجد" (كوفيد – 19)

وقال وزير الصحة طه المتوكل، في مؤتمر صحافي بصنعاء، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "قمنا بتخصيص 18 مستشفى في العاصمة والمحافظات لتدريب الكوادر الصحية للاستعداد لمواجهة أي تفش لفيروس كورونا.. ندعو المواطنين إلى تقليص المراجعات الطبية غير الضرورية في المستشفيات".

وأعلن المتوكل "التعبئة الصحية العامة للكوادر الصحية، وفتح باب التطوع للدارسين في الكليات والمعاهد الصحية، في إطار الاستعداد لمواجهة أي طارئ".

وطالب وزير الصحة في صنعاء، المنظمات الأممية والدولية بـ"توفير 1000 جهاز تنفس اصطناعي بصورة عاجلة وكحدٍ أدنى".

كما طالب منظمة الصحة العالمية، بـ"توضيح أو نفي ما نسب إليها حول توقع انفجار وباء كورونا في اليمن".

وحمّل المتوكل، التحالف العربي مسؤولية الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع الصحي في اليمن، واستمراره في الحصار ومنع إدخال المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.

وأشار إلى "خروج 93 بالمئة من الأجهزة والمعدات الطبية عن جاهزيتها بسبب الحصار والعدوان".

كما اتهم وزير الصحة بصنعاء، دول التحالف، بـ"الدفع بالآلاف إلى المنافذ اليمنية رغم علمها بإغلاق هذه المنافذ"، محملاً إياها "المسؤولية الكاملة عن وضعهم وأي تفشي لوباء كورونا".

وقال: "أرسلت السعودية 4 طائرات إلى عدن، وفتحت منفذ الوديعة لخروج الآلاف، وهو أمر مستغرب، بالإضافة إلى رحلتين من الهند والأردن، ونحن أغلقنا المنافذ احترازيا".

ودعا المتوكل، منظم الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تحمل مسؤولياتها وتجهيز المستشفيات اليمنية لمواجهة أي تفشي لوباء كورونا.