الحوثيون: لدينا "بنك أهداف" لمواقع حيوية في السعودية

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، امتلاكها لإحداثيات عدد كبير من المواقع الحيوية داخل المملكة العربية السعودية، ضمن بنك أهداف خاص، والتي من الممكن استهدافها في أي لحظة، معلنة عن قصف مواقع هامة في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، أمس السبت.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة، وفي إطار ردها المشروع على استمرارِ العدوان والحصار الظالم على شعبنا، عملية عسكرية واسعة (عملية كسر الحصار الثانية)، التي شملت المرحلة الأولى منها قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض ومنطقة ينبع ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة".

وفورَ نجاحِ المرحلةِ الأولى نفذتِ القواتُ المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من كسرِ الحصارِ وذلك بقصفِ عددٍ من الأهدافِ الحيويةِ والهامةِ في مناطقَ أبها وخميسِ مشيط وجيزانَ وسامطةَ وظهرانَ الجنوبِ بدفعةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 20, 2022

وأضاف سريع: "وفور نجاح المرحلة الأولى نفذت القوات المسلحة المرحلة الثانية من كسر الحصار، وذلك بقصف عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطة وظهران الجنوب بدفعة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".

وتابع: "إن القوات المسلحة تعلن امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا كبيرا من الأهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة.. وعليه تحذر القوات المسلحة العدو المجرم من تبعاتِ استمرار الحصار الغاشم على منشآته ومشاريعه الاقتصادية، والله على ما نقول شهيد".

إن القواتِ المسلحةَ تعلنُ امتلاكَها إحداثياتٍ متكاملةٍ ضمنَ بنكِ أهدافٍ خاصٍ يضمُّ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيويةِ قد تُستهدف في أي لحظة..

وعليه

تحذرُ القواتُ المسلحةُ العدوَّ المجرمَ من تبعاتِ استمرار الحصارِ الغاشم على منشآتهِ ومشاريعهِ الاقتصادية واللهُ على ما نقولُ شهيد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 20, 2022

وفي وقت سابق، اتهم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بمحاولة استهداف محطة الغاز في خميس مشيط بجنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان له إن الجماعة نفذت "محاولة عدائية" لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.

وأضاف أن المحاولة تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأضاف أن "الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان"، لافتا إلى أن الهجمات انطلقت من مطار صنعاء الدولي.