الحوثيون: لم نتلق رسائل بخصوص كشوفات تبادل كلي لأسرى اليمن

أكد محمد علي الحوثي، القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، "عدم تلقي الحركة أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الحوثي: "شهر رمضان على النهاية ولم تصلنا عبر الصليب الأحمر أي رسائل بكشوفات لتبادل كلي لأسرى اليمن".

وأضاف: "أجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى مع دول العدوان ومليشياتهم إن كانوا جادين، فمن المناسب أن يحصل هذا ليعودوا إلى أهاليهم مع قدوم عيد الفطر".

وتابع: "لا يوجد ما يمنع من التعاطي في هذا الملف الإنساني".

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة المعترف بها دوليا، هي الثالثة خلال أيام مضت.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى إن "الحركة حررت 11 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الحركة والقوات الموالية لها) في عمليتي تبادل محلية بجبهتي الساحل الغربي والجوف (الحدودية مع السعودية)"​​​.

وتعد صفقة تبادل الأسرى هذه هي الثالثة من نوعها التي يتم إنجازها عبر وساطة محلية خلال أسبوع، إذ أعلنت الأربعاء الماضي عن تحرير 9 من أسراها بصفقة مماثلة مع الحكومة اليمنية، بعد يومين من تبادل الجانبين 44 أسيرا في محافظة الجوف