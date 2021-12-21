الحوثيون: مطار صنعاء خارج الخدمة بعد غارات "التحالف"

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن مطار صنعاء الدولي، أصبح خارج الخدمة، بعد تعرضه لعدد من الغارات جوية، من قبل طائرات "التحالف العربي".

وكان "التحالف العربي" الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد أعلن في وقت سابق عن ضرب 6 مواقع داخل مطار صنعاء، تستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة لقصف أهداف داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي: "إن الضربات الجوية استهدفت 6 مواقع تستخدم لشن هجمات بطائرات مسيرة ومفخخة، وتدريب أفراد على استخدامها، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيرة".

وأضاف المالكي أن تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية.

مطار صنعاء

من جهته استنكر وكيل هيئة الطيران المدني التابع لجماعة للحوثيين رائد جبل القصف، مشددا على أن الهجوم يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، على حد قوله.

وطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذا الاستهداف "الممنهج" للمطار والذي سيعيق تحركاتها.

وكان التحالف قد أعلن مساء الاثنين أنه شن غارات على مطار صنعاء بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل الحوثيين.

#التحالف:تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار

#العربية pic.twitter.com/HNjLoSnme7 — العربية (@AlArabiya) December 20, 2021

ومنذ 2016، يفرض التحالف حظرا على الحركة الملاحية في مطار صنعاء، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

طائرات مسيرة

والأحد، اتهم التحالف جماعة الحوثي باستخدام هذا المطار لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه السعودية، في حين تنفي الجماعة استخدام المطار لأغراض عسكرية.

وعادة ما يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات وصواريخ باليستية على أهداف جنوبي السعودية.

ومنذ أيام، يكثف التحالف ضرباته الجوية ضد ما يقول إنها مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بالتحالف، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.