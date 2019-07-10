الحوثيون: مقتل 45 عسكريا سعوديا بضربة صاروخية على  نجران

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الاربعاء، انهم استهدفوا تجمعا عسكريا قرب مدينة نجران الحدودية جنوبي السعودية بضربة صاروخية، ما اسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق باسم الجيش الموالي للحوثيين في بيان صحافي، إن “45 شخصاً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرح العشرات إثر استهداف تجمعات لهم قبالة نجران، حيث كان التجمع لما يقارب خمسة ألوية”.

وذكر سريع أن قوات جماعته استهدفت ذلك التجمع بصاروخ “بدر اف “الذي يحمل 14000 شظية وينفجر من أعلى إلى أسفل.

وأوضح سريع أنه تم تنفيذ هذه العملية في وقت “كانت قوى العدوان (قوات التحالف العربي) تحضر لتصعيد كبير باتجاه المناطق الحدودية فكانت ضربة استباقية بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق لتجمعاتهم”.

ولم تصدر القوات السعودية أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأحد الماضي، إزاحة الستار عن صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، ستدخل في خط المواجهة مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وهدد الحوثيون حينها بأن القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما على من وصفوهم بـ “قوى العدوان”، ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على الشعب اليمني.

وتقود السعودية منذ نحو خمسة أعوام تحالفا عسكرياً، ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، مساندة للقوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد.

