الحوثيون: هجوم بطائرة مسيّرة على مطار نجران في السعودية

أعلنت قوات الحوثيين في اليمن، الأحد، استهداف مطار نجران في جنوب السعودية بطائرات قاصف كيه 2 من دون طيار فجر اليوم.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم القوات الحوثية في اليمن، العميد يحيى سريع، قوله إن سلاح المسير نفذ عمليات واسعة على مطار نجران بعدد من طائرات قاصف كيه 2، مشيرا إلى أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة للطائرات من دون طيار في المطار.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات من دون طيار ومواقع عسكرية أخرى، وقال إن عملية الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم. (د ب أ)