الحوثيون: وصول سفينة تحمل وقودا إلى ميناء الحديدة

وصلت سفينة "نفرينوا" التي تحمل 9 آلاف و555 طنا من مادة البنزين، مساء أمس السبت، إلى ميناء الحديدة في اليمن بعد أن جرى احتجازها لمدة 28 يوما وفقا للإعلام التابع لجماعة "أنصار الله".

وأوضحت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بيان لها أنه من المتوقع دخول هذه السفينة للربط في الرصيف خلال الساعات القادمة.

وأشار البيان إلى أن هذه السفينة تعد أولى السفن الأربع التي أعلنت لجنة عدن التصريح لها، وثاني سفينة تصل ميناء الحديدة من السفن العشر المحتجزة لدى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، غير سفينة "المازوت".

وتوقعت شركة النفط اليمنية انفراجا في أزمة المشتقات النفطية في حال دخلت باقي السفن المحتجزة.

وأعلنت الشركة أنها على أهبة الاستعداد لتفريغ السفن الواصلة وتوزيعها على المحافظات لتغطية احتياجات المواطنين وأهم القطاعات الحيوية أولا بأول، وفقا لبرامج التوزيع لتخفيف آثار الأزمة وإنهاء مظاهرها.