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الحوثيون: وقف استهداف السعودية مقابل وقف قصف قواتنا

منشور 13 شباط / فبراير 2021 - 07:21
 محمد علي الحوثي
 محمد علي الحوثي

عرض القيادي في مليشيا الحوثيين  محمد علي الحوثي، أن الحركة حاضرة لوقف الطيران المسير والصواريخ باتجاه السعودية، شرط إيقاف التحالف العربي القصف على المليشيا وعناصرها 

جاء العرض الحوثي بعد ساعات فقط من اصرار المليشيات المدعومة من ايران على الاستمرار في استهداف المنشآت المدنية السعودية والتي كان اخرها قصف طائرة مدنية سعودية في مطار ابها 

وكانت المليشيات التي انقلبت على الحكم في اليمن تصرعلى موقفها الاخير في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ازالتها عن قوائم الحركات الارهابية 

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً منذ 2014 ضدّ الحوثيين الذين تدعمهم إيران ويكثفون هجماتهم على السعودية.

وكان الحوثيون قد استهدفوا، الأربعاء، مطار أبها الدولي (جنوب غرب)، ما أدى إلى اشتعال طائرة على أرض المطار.

كما أعلنت الرياض، الخميس، أنها اعترضت صاروخا باليستيا وطائرتين بلا طيّار أطلقها المتمردون الحوثيّون باتّجاه أراضيها من اليمن.

أثارت الهجمات الأخيرة والاعتداءات في شمال اليمن احتجاج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي أوضحت، الجمعة، أن قادة الحوثيين الرئيسيين ما زالوا مدرجين على القائمة السوداء بصفتهم الشخصية، رغم شطب المنظمة من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

 

أشار التحالف إلى إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف أن المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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