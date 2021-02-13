الحوثيون: وقف استهداف السعودية مقابل وقف قصف قواتنا

عرض القيادي في مليشيا الحوثيين محمد علي الحوثي، أن الحركة حاضرة لوقف الطيران المسير والصواريخ باتجاه السعودية، شرط إيقاف التحالف العربي القصف على المليشيا وعناصرها

جاء العرض الحوثي بعد ساعات فقط من اصرار المليشيات المدعومة من ايران على الاستمرار في استهداف المنشآت المدنية السعودية والتي كان اخرها قصف طائرة مدنية سعودية في مطار ابها

نحن من ندعو للسلام وقدمنالأجله حلولا كثيرةولكن الحاصل حتى الآن

أن القصف بالطيران الأمريكي و البريطاني والأوروبي مستمر

والمعارك مستمرةإيقاف القصف مقابل القصف

فنحن حاضرون إن وجدت الجديةكنقطةأولى

نوقف الطيران المسير والصواريخ بإيقاف دول العدوان قصفهابالطيران على المحافظات والجبهات — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 13, 2021

وكانت المليشيات التي انقلبت على الحكم في اليمن تصرعلى موقفها الاخير في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ازالتها عن قوائم الحركات الارهابية

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً منذ 2014 ضدّ الحوثيين الذين تدعمهم إيران ويكثفون هجماتهم على السعودية.

وكان الحوثيون قد استهدفوا، الأربعاء، مطار أبها الدولي (جنوب غرب)، ما أدى إلى اشتعال طائرة على أرض المطار.

كما أعلنت الرياض، الخميس، أنها اعترضت صاروخا باليستيا وطائرتين بلا طيّار أطلقها المتمردون الحوثيّون باتّجاه أراضيها من اليمن.

أثارت الهجمات الأخيرة والاعتداءات في شمال اليمن احتجاج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي أوضحت، الجمعة، أن قادة الحوثيين الرئيسيين ما زالوا مدرجين على القائمة السوداء بصفتهم الشخصية، رغم شطب المنظمة من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

أشار التحالف إلى إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف أن المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

نترقب أيضا قرارات جديدة بإيقاف سلوك أمريكاالخبيث

باستمرارالعدوان الحصار والحظر الجوي والبحري لموانئ الجمهوريةاليمنيةتهيئة لخطوات السلام ووقفا لازدياد المجاعة أو استمرارهابفعل القيودالمفروضةمن رباعيةالعدوان التي أقرت استراتيجية العدوان وتضع أمريكا -من ترأس اجتماعاتها-خططها السنوية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 12, 2021

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