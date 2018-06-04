الحوثيون يتهمون التحالف العربي بالاعتداء على لنش مساعدات إغاثية في ميناء الحديدة

الاعتداء على اللنش القاطر، والذي يعمل في مجال نقل المساعدات الانسانية والاغاثية

اتهمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الإثنين، من وصفتها بقوات “العدوان”، في إشارة إلى قوات التحالف العربي، بالاعتداء على لنش قاطر يتبع الأمم المتحدة.

وقالت المؤسسة، في بيان الاثنين، “إن مكتب حركة السفن (خاضع للحوثيين) تلقى نداء استغاثة من اللنش القاطر (VOS THEIA) مساء أمس الأحد، بأن هناك حريقا في اللنش نتيجة اعتداء خارجي”.

وأشارت إلى أن المؤسسة قد تابعت مكان الاستغاثة الذي كان قرب جزيرة الزبير اليمنية “حيث أن هذا الموقع نقطة تمركز قوات العدوان (التحالف العربي) وتفتيش السفن الداخلة إلى الميناء، وقد تم اقتياد اللنش القاطر إلى جهة مجهولة”.

وأوضحت أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر “تتابع بقلق بالغ تداعيات الاعتداء على اللنش القاطر، والذي يعمل في مجال نقل المساعدات الانسانية والاغاثية من ميناء جيبوتي الى ميناء الحديدة (غربي اليمن) بشكل شبه منتظم”.

ولفتت إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى للنش إلى ميناء الحديدة، كما أن اللنش القاطر يتبع الأمم المتحدة ويقدم خدماته للشعب اليمني عبر منظمة الغداء العالمي”.

ولم يصدر عن برنامج الاغذية العالمي اي تعليق بخصوص اللنش.

وطبقا للمؤسسة، غادر اللنش القاطر ميناء الحديدة السبت بعد تفريغ حمولته وخرج إلى منطقة المخطاف في انتظار تصريح الخروج من التحالف العربي “وعند السماح له قامت بمهاجمة اللنش والاعتداء عليه”. ولم تصدر قوات التحالف العربي والأمم المتحدة أي تعليق بخصوص هذا الاتهام حتى الان.

ويسيطر الحوثيون على ميناء الحديدة والمدينة التي تحمل الاسم ذاته، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في حين تحاول قوات الجيش الوطني بمساندة القوات الحكومية الاقتراب نحو المدينة والسيطرة عليها.