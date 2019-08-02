الحوثيون يجمدون الهجمات ضد الإمارات بعد "تغيير موقفها" من حرب اليمن

نقلت قناة "الجزيرة" عن قيادي في حركة الحوثي المدعومة من ايران قوله الجمعة، ان الحركة قررت "تجميد الهجمات" ضد الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك بعد "تغيير موقفها" من الحرب في هذا البلد.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين إن الجماعة قررت تجميد استهداف أهداف داخل الإمارات بعد تغير موقف أبو ظبي السياسي والعسكري من الحرب في اليمن.

ولفتت القناة الى ان هذا التصريح جاء عقب أيام من انعقاد اجتماع أمني رفيع بين الامارات وايران.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الجمعة، إن التقارب الأخير بين بلاده وإيران كان بالتنسيق مع السعودية بهدف تفادي المواجهة.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر "اتفقنا مع السعودية الشقيقة على إستراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي".

وأضاف أن الموقف الإماراتي ثابت، وأن التنسيق مع السعودية في أفضل حالاته، متهما قطر بما وصفه بالصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني، بحسب تعبيره.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة هو حصيلة حوار موسع في التحالف السعودي الإماراتي.

وعقدت طهران وأبو ظبي الثلاثاء الماضي اجتماعا في إيران، جمع قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، للتباحث حول أمن الخليج، وشؤون حدودية، ومكافحة عمليات التهريب.

وأبدت جماعة الحوثي ارتياحها الأربعاء لنتائج الاجتماع، وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة إن "رسالة الإمارات من إيران رسالة إيجابية".