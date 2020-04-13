الحوثيون يخرقون الهدنة

قام ميليشيات الحوثي المرتبطة بنظام الملالي في طهران، بعدة هجمات على مواقع للجيش اليمني تصدت لها القوات المشتركة مفشلة إياها في محافظات البيضاء ومأرب وصعدة، في تواصل مستمر من قبل الميليشيات لخرق الهدنة التي أعلنها التحالف العربي الأربعاء الماضي.

وقد نجحت القوات المشتركة في إحباط هجوم واسع قامت به ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية شمال محافظة البيضاء (جنوب اليمن)، ضمن محاولاتها استغلال وقف إطلاق النار، الذي أعلنه التحالف وأكدت قوات الحكومة الشرعية التزامها به.

حساب "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"، أكد أن وحدات من القوات المشتركة، ردّت هجمات للميليشيات على مواقعها في جبهات ناطع والملاجم وقانية، مؤكداً تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية وصفها بـ "الكبيرة".

بدوره، أعلن قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد حسين النقح، أن ميليشيا الحوثي في جبهة قانية، لم تلتزم بوقف إطلاق النار وتتعمّد اختراق الهدنة منذ ساعاتها الأولى، محمّلًا الميليشيات المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات اللا مسؤولة.

وفي محور الجوف أكدت مصادر حكومية لصحيفة "البيان"، أن ميليشيات الحوثي استغلت قرار وقف إطلاق النار لتهاجم مواقع الجيش في معسكر الخنجر، حيث جرت معارك عنيفة هناك، وأن العشرات قتلوا خلال هذه المواجهات التي تواصلت حتى مساء الجمعة.

إلى ذلك، أفشلت القوات الحكومية، محاولة تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا الحوثي في المناطق الرابطة بين منطقة النقعة، شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن) معقل الميليشيا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، رحب بإعلان التحالف العربي، وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام، كما رحب باستجابة الحكومة اليمنية الإيجابية للنداء، ليدعو الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون تأخير.

المجلس وفي بيان صدر عنه، حذر من أن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها اليمن يمكن أن تجعله عرضة بشكل استثنائي لوباء "كورونا"، حيث دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة لوقف التصعيد.