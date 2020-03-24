الحوثيون يرحبون بدعوة الامم المتحدة إلى هدنة لمواجهة كورونا

دعت الامم المتجدة إلى وقف "فوري" للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، لمواجهة كورونا.

رحبت جماعة "الحوثي" في اليمن بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في جميع أنحاء العالم، من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وفي تصريح نقلته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، وصف وزير الخارجية بحكومة الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها) هشام شرف عبد الله، الدعوة بأنها "هامة لتوحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة كورونا".

وأضاف: "نعرب عن أملنا في أن تعي دول تحالف العدوان ومرتزقتها (يقصد التحالف العربي والحكومة اليمنية) رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، والتعاطي الإيجابي معها، وإنهاء عمليات وغارات التحالف، ورفع الحصار عن الشعب اليمني".

وشدد عبد الله، على "مصداقية القيادة في صنعاء وتوجهها الجاد نحو السلام والتسوية السياسية السلمية".

والإثنين، دعا غوتيريش إلى وقف "فوري" للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، لمواجهة كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "العالم يواجه الآن عدوا مشتركا، هو فيروس كورونا الذي لا يبالي بالجنس أو العرق أو العقيدة، ويهاجم الجميع بلا هوادة".

وحتى الساعة 7:00 ت.غ، لم يصدر من قبل التحالف العربي أو الحكومة اليمنية أي تعليق على دعوة غوتيريش، غير أنهما اتهما في أوقات سابقة جماعة الحوثي، بالتصعيد العسكري في عدة جبهات، وعدم وجود أي جدية لديها من أجل تحقيق السلام.‎

ويشهد اليمن منذ قرابة 6 أعوام، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء.