الحوثيون يردون على المبادرة السعودية باستهداف مطار أبها

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية الحوثية الثلاثاء، عن استهدافها مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، وذلك بعد اقل من يوم على طرح الرياض مبادرة لانهاء الحرب في اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التي يسيطر عليها الحوثيون، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققًا إصابة دقيقة"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف سريع أن "العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل"، وتابع بالقول: "نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

كما أعلن سريع عن إسقاط طائرة بدون طيار في مأرب، قائلا: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب"، مضيفا أن "عملية إسقاط الطائرة نُفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد"، وفقا لما نقلته المسيرة.

وكانت مصادر مطلعة في نيويورك كشفت عن أن السعودية أبلغت الأمم المتحدة "اعتزامها إعلان وقف إطلاق للنار أحادي الجانب في اليمن خلال ساعات".

وبينما رحبت الخارجية اليمينية بالمبادرة، غرد متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر الإثنين، قائلا: "‏أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ 6 سنوات فهي غير جادة ولا جديد فيها"، دون إعلان موقف صريح تجاه مبادرة المملكة.

موقع أنصار الله ..

متحدث القوات المسلحة: نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصارhttps://t.co/tNfuuVjJeR — موقع أنصار الله (@ansarollah2) March 23, 2021

وتتضمن (المبادرة) وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة (غربي اليمن) بالبنك المركزي".

وتشمل أيضا "فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة".

موقع أنصار الله ..

متحدث القوات المسلحة: سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققًا إصابة دقيقةhttps://t.co/RZibVfqZKe — موقع أنصار الله (@ansarollah2) March 23, 2021

وفي 18 مارس/آذار الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.