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الحوثيون يرفضون اقتراح الحكومة إعادة فتح مطار صنعاء في محادثات السويد

الحوثيون يرفضون اقتراح الحكومة إعادة فتح مطار صنعاء في محادثات السويد
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