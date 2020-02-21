الحوثيون يستهدفون ارامكو بالصواريخ البالستية

أعلنت قيادة القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين المتمردة والمدعومة من ايران في اليمن استهداف شركة أرامكو وأهداف حساسة أخرى في مدينة ينبع السعودية.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان على "تويتر"، إن الطائرات المسيرة والصواريخ "استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

#المسيرة_عاجل | بيان القوات المسلحة: نعد النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 21, 2020

وقال بيان للحوثيين إن "عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد-3 وصاروخين من نوع (قدس) المجنح، وصاروخ (ذوالفقار) الباليستي بعيد المدى، واستهدفت شركة "أرامكو" وأهدافا حساسة أخرى في ينبع وأصابت أهدافها".

#المسيرة_عاجل | بيان القوات المسلحة: عملية توازن الردع الثالثة استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة اخرى في ينبع وأصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 21, 2020

وتابع البيان أن "عملية توزان الردع الثالثة رد طبيعي ومشروع على جرائم (العدوان) والتي كان آخرها جريمة الجوف".

#المسيرة_عاجل | بيان القوات المسلحة: عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 21, 2020

ويأتي هذا بعد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية، اليوم، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية، اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية بإطلاقها صوب مدن سعودية​​.

كانت الرياض قد أعلنت، فجر الجمعة، أنّ قواتها الجوية "اعترضت ودمّرت" صواريخ بالستية أطلقها المتمرّدون الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.

بيان #عملية_توازن_الردع_الثالثة التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير مستهدفة شركة أرامكو السعودية وأهدافا حساسة أخرى في #ينبع.

pic.twitter.com/w3JGcHYypA — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 21, 2020

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للتحالف العسكري، الذي تقوده المملكة ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن، أنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمّر صواريخ بالستية أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة".

وقال المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في البيان إنّه "عند الساعة الثالثة من صباح اليوم (00,00 بتوقيت غرينتش)، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

(٤)

نعدُ النظامَ السعوديَّ بضرباتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ إذا استمرَ في عدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا



صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

صنعاء 27جماد الآخر 1441هـ

الموافق 21 فبراير 2020م#عملية_توازن_الردع_الثالثة — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 21, 2020

وإذ لم يوضح المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها، شدّد على أنّ "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ممّا يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

واتّهم المتحدّث المتمرّدين الحوثيين باستخدام صنعاء "مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.