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الحوثيون يستهدفون ارامكو بالصواريخ البالستية

منشور 21 شباط / فبراير 2020 - 05:33
اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية
اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية

أعلنت قيادة القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين المتمردة والمدعومة من ايران في اليمن استهداف شركة أرامكو وأهداف حساسة أخرى في مدينة ينبع السعودية.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان على "تويتر"، إن الطائرات المسيرة والصواريخ "استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وقال بيان للحوثيين إن "عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد-3 وصاروخين من نوع (قدس) المجنح، وصاروخ (ذوالفقار) الباليستي بعيد المدى، واستهدفت شركة "أرامكو" وأهدافا حساسة أخرى في ينبع وأصابت أهدافها".

وتابع البيان أن "عملية توزان الردع الثالثة رد طبيعي ومشروع على جرائم (العدوان) والتي كان آخرها جريمة الجوف".

ويأتي هذا بعد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية، اليوم، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية، اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية بإطلاقها صوب مدن سعودية​​.

كانت الرياض قد أعلنت، فجر الجمعة، أنّ قواتها الجوية "اعترضت ودمّرت" صواريخ بالستية أطلقها المتمرّدون الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للتحالف العسكري، الذي تقوده المملكة ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن، أنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمّر صواريخ بالستية أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة".

وقال المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في البيان إنّه "عند الساعة الثالثة من صباح اليوم (00,00 بتوقيت غرينتش)، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

وإذ لم يوضح المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها، شدّد على أنّ "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ممّا يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

واتّهم المتحدّث المتمرّدين الحوثيين باستخدام صنعاء "مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.

 


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