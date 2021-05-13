الحوثيون يستهدفون السعودية بـ 12 صاروخا وطائرة مسيّرة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الخميس، تنفيذ عملية هجومية بـ 12 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة، ضد مواقع سعودية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسّير فجر يومنا هذا الخميس، من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة بسبعة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسة في مدينة نجران”.

وأشار سريع إلى أن الصواريخ من طراز “بدر وسعير والطائرات من طراز قاصف تو كيه، وكانت الإصابات دقيقة”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، أن هذا الاستهداف يأتي في إطار “الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان (عمليات التحالف) والحصار المستمر على اليمن”.

وتأتي هذه العملية في أول أيام عيد الفطر، و غداة دعوة مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، أطراف الصراع، إلى الانخراط في عملية سياسية شاملة يتم التفاوض عليها لإنهاء النزاع المستمر منذ سبع سنوات. (د ب أ)