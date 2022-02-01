الحوثيون يستهدفون غرفة عمليات تابعة إماراتية

استهدفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، غرفة عمليات ميدانية لقوات مدعومة إماراتيا في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي، مساء أمس الاثنين".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين، وهذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة".