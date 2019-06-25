الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجازان مجددا

اعلن الحوثيون في اليمن انهم هاجموا بطائرات مسيرة الثلاثاء، مواقع عسكرية ومرابض الطائرات بمطاري أبها وجازان السعوديين.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان صحافي، إن الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه كل من مطار أبها الدولي ومطار جازان بطائرات “قاصف كي تو” استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى.

وأوضح سريع أن تلك العمليات “قد أصابت أهدافها بدقة عالية في المطارين وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما”.

ويأتي هذا الاستهداف ردا على ما وصفه المتحدث الحوثي بـ”جرائم العدوان” وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي على اليمنيين، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي العسكرية.

ودعا سريع المدنيين والشركات في الجزيرة العربية بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية “كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وقد أعلناها سابقا أماكن غير آمنة وأنها ستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا وشعبنا”.

ولم تصدر قوات التحالف الذي تقوده السعودية أي تصريح بخصوص هذه الهجمات حتى الان.

ويعد هذا الهجوم السادس الذي يشنه الحوثيون على مطاري أبها وجازان خلال اقل من شهر. وخلفت الهجمات السابقة خسائر مادية وبشرية في صفوف المدنيين.

