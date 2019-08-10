الحوثيون يستهدفون مطار أبها بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم السبت استهداف مطار أبها الدولي في السعودية في عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين: "سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"، مشددا على أن العمليتين "تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

ولفت المتحدث إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة".