الحوثيون يستهدفون مطار "أبها".. والتحالف يسقط "مسيرة"

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف موقع عسكري بمطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة نوع "قاصف 2K"، مؤكدة أن الإصابة كانت "دقيقة"

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: "نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين، عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز"

نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 14, 2021

من جانبه أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.

وقال التحالف: " الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، لافتا إلى "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

#عاجل | #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 14, 2021