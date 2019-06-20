الحوثيون يستهدفون "نجران" بصاروخ باليستي.. وتعزيزات سودانية في اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم على تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي من طراز "بدر-F" قبالة نجران جنوبي المملكة.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن المتحدث الرسمي باسم قواتهم المسلحة العميد يحيى سريع، أن الضربة الصاروخية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في منطقة الصوح قبالة نجران، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأشار سريع إلى أن "العملية موثقة وسيتم بثها لاحقا"، لا فتا إلى أن هذه العملية "تمت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتلك التجمعات".

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من إعلان "أنصار الله" استهداف محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية.

من جهة أخرى أكدت مصادر محلية وصول دفعة جديدة من القوات السودانية الأربعاء إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، لمساندة القوات التي يدعمها التحالف العربي وتعزيز جبهات القتال ضد الحوثيين هناك

وتوقعت مصادر عسكرية أن يتم الدفع بالقوات السودانية إلى جبهة الساحل الغربي في الحديدة، أو جبهة الضالع المشتعلة شمال عدن التي تدور في عدة مناطق منها معارك شرسة منذ أكثر من شهر بين قوات الحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية اليمنية بدعم وإسناد التحالف والحوثيين.

وفي 25 مايو الفائت، أي بعد نحو أسبوعين من إزاحة الرئيس السابق عمر البشير، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان دعم الخرطوم للرياض في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية، واستمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن.

وتصدرت الخسائر البشرية للجيش السوداني المشارك ضمن عمليات التحالف العربي باليمن، خسائر الدول الأخرى المنضوية فيه.

وكان الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري، قد صرح قبل نحو عامين لصحيفة "الجريدة" المحلية بأن قوات الدعم السريع فقدت 412 عسكريا لقوا حتفهم في مواجهات خاضوها ضد الحوثيين