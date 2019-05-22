الحوثيون يستولون على أسلحة التحالف بمدينة قعطبة

بثت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي، مشاهد موثقة للغنائم التي استولى عليها الحوثيون من قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقالت القناة، الثلاثاء، إن "الإعلام الحربي وزع مشاهد موثقة لغنائم كبيرة وعتاد عسكري متنوع اغتنمه مقاتلو الجيش واللجان الشعبية في عمليات تطهير واسعة لـمدينة قعطبة بمحافظة الضالع".

وأظهرت المشاهد التي بثتها القناة، عددا كبيرا من أسلحة الكلاشنكوف و المدافع المتنوعة والقذائف المدفعية والأطقم العسكرية التي خلفها التحالف بالإضافة إلى عدد من المدرعات العسكرية.



وأشارت القناة إلى أن جماعة الحوثي "تمكنت من تنفيذ عملية هجومية مباغته يوم الاثنين، في مديرية قعطبة أسفرت عن قتل وإصابة العشرات بينهم قيادات كبيرة وتدمير 5 مدرعات ودبابة وإحراق ثلاث آليات لمسلحي التحالف في ذات الجبهة خلال اشتباكات واسعة استمرت 48 ساعة".