الحوثيون يسقطون طائرة تجسس أمريكية الصنع

كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع عبر تويتر: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب".