الحوثيون يسقطون طائرة سعودية والتحالف يرد بقتل 30 شخصا

قالت مصادر اعلامية متطابقة نقلا عن نسؤولين في الجوف باليمن، ان اكثر من 30 قتيلا سقطوا في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على حطام الطائرة التي تم إسقاطها في منطقة المصلوب.

وأعلنت جماعة الحوثيين المتمردة المدعومة من نظام ايران في اليمن إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في أجواء محافظة الجوف شمالي البلاد.

وأكد متحدث باسم قوات الحوثيين، أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية"، وأشار إلى أن الطائرة تم إسقاطها "بصاروخ أرض جو متطور".

ونقل مصدر طبي، أن أكثر من ثلاثين مواطنا سقطوا بين قتيل وجريح في الغارة الجوية.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء إن معظم القتلى والجرحى هم من النساء والأطفال.

وأفادت قناة "المسيرة" بتعرض المكان لثمان غارات جوية صباح اليوم أصابت مواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها مساء أمس في مديرية المصلوب.

وأشارت القناة إلى صعوبة حصر عدد الضحايا نظرا لتطاير الأشلاء في أرجاء المكان المستهدف.

وكان متحدث باسم قوات الحوثيين، أكد أمس أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما