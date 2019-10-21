الحوثيون يسلمون 5 متهمين بمقتل صالح

اجرى الحوثيون الخميس الماضي، صفقة تبادل أسرى، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، بوساطة قبلية، وجرى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم خمسة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهم: «إبراهيم حمود محمد الحمادي، شعيب محمد صالح البعجري، عبدالله سعد عبد الله الطعامي، غالب علي غالب العيزري، محمد أحمد علي علي عمر».

ومن بين جرحى محاولة الاغتيال رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحالي الشيخ صادق أمين أبو راس، ورئيس مجلس النواب في صنعاء الشيخ يحيى علي الراعي.

وكان القضاء اليمني بدأ محاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال، في آب 2013 بعد تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة «أمن الدولة»، ملف القضية من النيابة العامة.