الحوثيون يسيطرون على آخر معاقل الحكومة في البيضاء

افاد مصدر عسكري يمني بان حركة انصار الله الحوثية سيطرت الاربعاء، على مركز مديرية الصومعة، آخر معاقل القوات الحكومية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال المصدر إن "مسلحي جماعة الحوثي سيطروا اليوم على مركز مديرية الصومعة، بعد مواجهات مع القوات الحكومية".

وأضاف أن "تقدم الحوثيين جاء بسبب قلة الدعم والإسناد الذي يعاني منه الجيش الوطني".

وأفاد بأن مديرية الصومعة تعد آخر معاقل القوات الحكومية في البيضاء، معتبرا أنها "تعرضت لخذلان ومؤامرة".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم تصدر على الفور إفادة من الحكومة الشرعية ولا الحوثيين.

ويعاني اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.