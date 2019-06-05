الحوثيون يسيطرون على 20 موقعا للجيش السعودي بنجران

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة.

ووفق وكالة “سبأ”، في نسختها الخاضعة للحوثيين، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، إنهم أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (محاذية لليمن)”.

وأوضح أن السيطرة جاءت عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة المسيرة (تابعة للحوثيين)، أن مسلحي الجماعة شنوا هجوما على مواقع الجيش السعودي قبالة نجران.

وأضاف “سريع”، أن مسلحي الجماعة باغتوا مواقع الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.

وزعم أن أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف العربي، سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر.

ولفت إلى أن قوات الحوثي، تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري كبير.

وكشف “سريع”، أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 75 غارة لإسناد قواتهم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وبيّن أن “مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي، وستبث لاحقا”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده باليمن، حول ما ذكره الحوثيون.