الحوثيون يسيطرون على 40 موقعا في "جيزان".. والتحالف: أحبطنا هجوما في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن إحباطه هجوما حاولت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية تنفيذه في جنوب البحر الأحمر اليوم السبت.

وأكد التحالف أنه دمر زورقين مفخخين مسيرين تابعين للحوثيين قبالة ميناء الصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن، قبل تنفيذ الهجوم، محملا "أنصار الله" المسؤولية عن تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

من جهة أخرى قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، إنها تمكنت من السيطرة على عشرات المواقع في محور جيزان، ومقتل وإصابة عدد من الجنود التابعين لقوات التحالف العربي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن قوات تابعة للحوثيين دحرت "قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني المتمركزة في محور جيزان، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".

وقالت القناة إن الإعلام الحربي سيعرض اليوم مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الواسعة التي نفذت في وقت سابق.

وأضافت أنه تم تنفيذ عملية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية و"أسفرت عن السيطرة على أكثر من 40 موقعا بمحور جيزان".