الحوثيون يشكرون عُمان لاستقبالها طائرة تقل جرحاهم للعلاج

أكد رئيس وفد جماعة الحوثي لمفاوضات انهاء الحرب باليمن، محمد عبد السلام،وصول طائرة تقل مجموعة من الجرحى الحوثيين ومرافقيهم للعاصمة العمانية مسقط للعلاج .

وقال عبد السلام في تصريحات نقلها موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين، إن جماعته تشكر سلطنة عمان قيادة وشعبا لـ" استقبالها واستعدادها تداوي الجرحى وإجراء العلاج اللازم لهم" .

وشكر عبد السلام " سلطنة عمان قيادة وشعباً لوقوفها إلى جانب كل اليمنيين في ما يتعرضون له من مآس" .

كما أشاد بـ" جهد المبعوث الأممي الإنساني مارتن غريفث، الذي يعالج جزءاً يسيراً من معاناة اليمنيين" .