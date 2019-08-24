هجوم حوثي "واسع" بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي شن هجوم جوي واسع بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

أعلن التحالف العربي في اليمن السبت، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة “الحوثي” باتجاه جنوبي السعودية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق المدنية بمدينتي خميس مشيط وجازان (جنوب المملكة).

ونقلت عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأضاف المالكي أن “المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس”، و”تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي”.

وأكد “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت جماعة الحوثي استهداف “قاعدة الملك خالد الجوية” في قطاع عسير جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان: “سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط في القاعدة”.

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن “إصابة دقيقة”، من دون تفاصيل.

وقال سريع إن‎ قوات الدفاع الجوي للجماعة نجحت في تطوير منظومتين دفاعيتين دخلتا خط المعركة وحققتا نتائج إيجابية، فيما تم تطوير منظومتين أخريين ضمن جاهزية الدفاع الجوي، سيتم الكشف عنهما في المرحلة المقبلة.

وذكر أن ‏‎ منظومتي “‎فاطر 1″ و”ثاقب 1” للدفاع الجوي دخلتا خط المعركة في 2017، وتمكنتا من التصدي لطائرات التحالف الحربية.

وبيّن أن الدفاعات الجوية للجماعة نفذت 49 عملية استهداف لمروحيات “أباتشي” في مختلف الجبهات، أدت إلى إسقاط 17 مروحية (تابعة للتحالف).

كما تحدث عن تنفيذ 72 عملية دفاع جوي، استهدفت طيران التحالف الاستطلاعي، وأسفرت عن إسقاط عشرات منها.

ولم يتسن على الفور أخذ تعليق من قبل التحالف العربي أو الحكومة اليمنية حول ما أعلنته الجماعة.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.