الحوثيون يطالبون بالانسحاب الكامل لقوات التحالف من اليمن

طالب المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء، بالانسحاب الكامل للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية بعدما أعلنت الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف، عن خفض عديد قواتها في هذا البلد ضمن خطة “إعادة انتشار”.

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لدى الحوثيين في تغريدة: “ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي”.

وأضاف أن “الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات”.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة. لكن الإمارات أعلنت الاثنين خطة “إعادة انتشار” وخفضا في عديد قواتها في اليمن.

وقال مسؤول إماراتي كبير الاثنين مشترطا عدم الكشف عن هويته: “هناك خفض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”.

وأضاف: “الأمر يتعلّق بالانتقال من (…) استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا”.

وتابع: “لكنّها (القوات الإماراتية) لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية”.

وكثّف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وأدت ثلاثة من تلك الهجمات في مقتل شخص على الأقل وجرح 56 آخرين في السعودية منذ 12 حزيران/يونيو، وفق السلطات السعودية.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وهو ما تنفيه طهران. (أ ف ب)