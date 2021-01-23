الحوثيون يطلقون صاروخا باتجاه الرياض

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض اليوم السبت.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "​التحالف العربي​ بقيادة السعودية أعلن عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه مدينة الرياض".

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من جهتها، أوضحت قناة "العربية"، أن الصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تجاه الرياض، قائلة "أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض".

وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن طائرة الخطوط الجوية الهندية "سبايس جيت" غيرت وجهتها نحو مطار الدمام السعودي بعد انفجار صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض، وتوقف الحركة الجوية في مطار الرياض.

يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مرارا أن "انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الأمن والملاحة الدوليين"، كما حذرا مرارا من "محاولة الميليشيات استهداف المدنيين"، مؤكدا في الوقت عينه أنه "ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية".