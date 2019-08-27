الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا جديدا على نجران 

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن انهم اطلقوا الثلاثاء، صاروخا بالستيا من نوع "قاصم" على تجمعات للجيش السعودي في سقام بمنطقة نجران.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، والعملية موثقة بالصوت والصورة".

وأوضح سريع، أن صاروخ "قاصم" يعد نوعا جديدا دخل الخدمة قبل فترة قصيرة".

وكشف سريع أن اطلاق الصاروخ أتى استباقا لعملية عسكرية على الحدود اليمنية-السعودية، وقال: "كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحدود".

وكثف الحوثيون استهدافهم في الآونة الأخيرة لمواقع داخل السعودية، حيث يتم إطلاق صواريخ بالستية من مديات مختلفة، كما تعمل طائرات مسيرة على قصف مرافق حيوية مثل مطار نجران وأبها.

