الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في "نجران"

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي في نجران جنوب غربي المملكة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، فيما لم يرد تعليق فوري من قوات التحالف أو الجانب السعودي.

وقال سريع إن القوة الصاروخية التابعة لجماعته أطلقت صاروخا باليستيا من طراز “بدر F” على معسكر للجيش السعودي فى منطقة رجلا بنجران.

وتحدث عن أن الصاروخ “أصاب هدفه بدقة عالية”.

وتابع: “الضربة الصاروخية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي و”مرتزقته” (في إشارة إلى جنود يمنيين)، وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران”.

وأشار إلى أن هذه الضربة جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، في وقت كان العدو (الجيشان السعودي واليمني) يحضر للزحف باتجاه مواقع قواتنا في الحدود”.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الجانب السعودي أو الجيش اليمني حول الأمر