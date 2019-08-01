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الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على موقع عسكري في الدمام

منشور 01 آب / أغسطس 2019 - 08:41
إطلاق صاروخ "باليستي متطور"
إطلاق صاروخ "باليستي متطور"

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بإطلاق صاروخ "باليستي متطور" استهدف موقعا عسكريا في مدينة الدمام السعودية.

كلمات دالة:صاروخباليستياليمن

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