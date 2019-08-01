منشور 01 آب / أغسطس 2019 - 08:41 إطلاق صاروخ "باليستي متطور" أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بإطلاق صاروخ "باليستي متطور" استهدف موقعا عسكريا في مدينة الدمام السعودية. كلمات دالة:صاروخباليستياليمن مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند رئيس الفليبين يتوعد بالقتل ذبابة قاطعت كلمة له امام الجمهور- فيديو شهر تموز الأكثر دموية للمدنيين في سوريا منذ بداية العام الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على موقع عسكري في الدمام عشية "أستانا".. تبادل للمعتقلين بين دمشق والمعارضة هتافات مؤيدة للبشير أثناء حضوره جنازة والدته بالصور: هكذا بدت أسماء الأسد في أحدث ظهور لها "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل صورة صادمة لفاروق الفيشاوي قبل وفاته بساعات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي! ستيفاني صليبا تبهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير من (بيفرلي هيلز) حظك اليوم مع الأبراج السبت 27 يوليو / تموز 2019