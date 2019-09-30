الحوثيون يعتزمون الافراج عن مئات الاسرى

أعلنت مليشيات الحوثي الموالية لايران في اليمن عزمها إطلاق سراح 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن الأسرى الـ350 الذين سيتم إطلاقهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد.

واعتبر المرتضى أن "هذه المبادرة تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد"، داعيا "الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة".

ولفت رئيس لجنة الأسرى إلى أن "هناك مئات الجثث في مسرح العمليات في الجانب الآخر، ونسقنا مع الصليب الأحمر لانتشالها وقدمنا كل التسهيلات لكن التحالف رفض ذلك".

وادعى المرتضى أن هناك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية "نصر من الله" تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 16 عاما.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت في 28 سبتمبر الجاري، أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" نفذت في محافظة نجران السعودية الا ان العربية السعودية لم تعلق على تلك التقارير

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة".

من الجدير ذكره، أن طرفي النزاع في اليمن توصلوا إلى اتفاق في ديسمبر 2018، في العاصمة السويدية ستوكهولم، حول وضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.