الحوثيون يعتقلون وزيرا سابقا في الحكومة اليمنية

اعتقلت جماعة الحوثي، الأحد، مسؤولاً سابقاً في الحكومة اليمنية، بالعاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الجماعة.

وقال وضاح الرويشان، نجل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في تدوينة مقتضبة في “فيسبوك” فجر الأحد: “الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة” دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/ آذار 2015.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي بشأن ما ذكره نجل وزير الثقافة الأسبق في الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من صدور أحكام (غير نهائية) بإعدام أربعة صحافيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.