الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس بدون طيار في أجواء صنعاء

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية مساء الجمعة، إسقاط طائرة بدون طيار في أجواء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن “الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) استهدفت طائرة بلا طيار تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي (قوات التحالف) في منطقة همدان بصنعاء ما أدى إلى اسقاطها على الفور”.

وأضافت أن الطائرة التي تم إسقاطها حديثة من نوع (ام كيو 1) الأمريكية، “كانت تنفذ أعمال تجسسية في سماء صنعاء”.

ولم يصدر عن قوات التحالف أي تعليق.

وتزامن إعلان الحوثيين مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي في أجواء صنعاء، بعد هدوء حذر شهدته العاصمة خلال الاشهر القليلة الماضية.

د ب أ