الحوثيون يعلنون إفشال إنزال بحري لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة

قال مسؤول حوثي لقناة الميادين إن حركة الحوثي أفشلت يوم الأربعاء إنزالا بحريا لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ضيف الله الشامي للقناة اللبنانية ”التحالف السعودي لم يتقدم مطلقا في الحديدة“.

وأضاف ”أفشلنا إنزالا بحريا للقوات السعودية - الإماراتية قرب ميناء الحديدة“.

وفي وقت سابق، اعلنت الامارات الاربعاء مقتل اربعة من جنودها في اليمن حيث تساند الدولة الخليجية القوات الموالية للحكومة المعترف بها في معركتها للسيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الاحمر.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية في بيان "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد أربعة من جنودها البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية +إعادة الأمل+ (...) في اليمن"، من دون ان تحدد تاريخ ومكان مقتلهم.

والامارات عضو رئيسي في التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية الذي يشن حربا ضد المتمردين الحوثيين في هذا البلد منذ اذار/مارس 2015 دعما للحكومة المتعرف بها.

وبدأت القوات الموالية للحكومة اليمنية الاربعاء هجوما واسعا بهدف اقتحام مدينة الحديدة في غرب اليمن والسيطرة عليها، في أكبر عملية عسكرية تشنها هذه القوات ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

وتحظى العملية بدعم اماراتي مباشر على الارض بعدما نجحت ابوظبي في جمع ثلاث قوى عسكرية في مجموعة واحدة لشن الهجوم على الساحل الغربي لليمن.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في افقر دول شبه الجزيرة العربية اكثر من مئة جندي اماراتي.